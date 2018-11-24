Скандал с интимным фото Кита Харингтона: актер опроверг слухи о супружеской измене



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Актер и его супруга Лесли познакомились во время съемок в 2012 году

Звезда «Игры Престолов» заявил, что не изменял своей супруге Роуз Лесли с российской моделью Ольгой Власовой.

Об этом актер сообщил изданию ET Canada, которое обратилось к представителю Харингтона. Тот дал понять, что актер категорически опровергает рассказ российской модели.

«Утверждения в этой истории полностью ложны, — заявил представитель актер. —Харингтон никогда не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой».

Скандал начался с заявления российской модели о том, что у нее была любовная связь с британским актером. В доказательство девушка даже предоставила фото, на котором запечатлен мужчина, похожий на Кита. На снимке обнаженный молодой человек спал на постели рядом с ноутбуком. Ольга сообщила, что познакомилась с исполнителем роли Джона Сноу в Люксембурге, провела с ним ночь и сделала это фото.

Однако в зарубежной прессе отмечают, что фотография могла быть легко подделана или украдена из iCloud. Кроме того, сама фотография не является точным доказательством в защиту истории Власовой.

Харрингтон и его супруга Лесли познакомились во время съемок «Игры Престолов» в 2012 году. Они являются ровесниками. Примечательно, что и в сериале они сыграли влюбленных: рыжеволосая Роуз сыграла роль «одичалой» Игритт. Свадьба Харрингтона и его избранницы состоялась в июне 2018 года в шотландском Кирктоне. Кит не раз признавался, что безумно любит свою жену.

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