Джейсон Момоа, Шон Бин и другие «бывшие» снялись в спецвыпуске «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда солнце встанет на западе и опустится на востоке, а канал HBO выделит отдельный бюджет, они вернутся

По заявлению издания EW, поклонники сериала увидят специальный эпизод «Игры престолов», в котором появятся Нед Старк в исполнении Шона Бина и кхал Дрого, сыгранный Джейсоном Момоа.

Еще в начале года западные СМИ узнали, что в Белфасте создатели сериала работали над съемками спецвыпуска шоу. На съемках застали Шона Бина и Джейсона Момоа, которые покинули проект после первого сезона. Пока точно неизвестно, участвовали они в съемках, и появятся ли в эпизоде их герои, так как Момоа в то время приезжал на съемочную площадку исключительно с дружеским визитом. Канал HBO предупредил поклонников, что серия выйдет после премьеры восьмого сезона сериала в коллекционном издании «Игры престолов». Оно объединит в себе все сезоны, дополнительные материалы и неудавшиеся дубли.

Каким событиям будет посвящен спецвыпуск сериала, станет известно только в следующем году. Сюжет восьмого сезона «Игры престолов» держится в строгой тайне от зрителей, актеры намекают на самые разные концовки, а режиссеры обещают грандиозные батальные сцены. О том кто умрет, а кто займет Железный трон поклонники, узнают в апреле 2019 года.

Джерело: popcornnews