Dzidzio - пожарный, а Оля Полякова - медсестра: артисты раскрыли детали нового видео

Артисты запускают всеукраинский флешмоб, который «разорвет» инстаграм, - обещают артисты.

Звезды украинского шоу-бизнеса Оля Полякова и Dzidzio примерили на себя неожиданные образы различных профессий: медсестры и пожарного.

Артисты снялись в социальном ролике, посвященном помощи онкобольным детям. Съемки проходили в супермаркете. Королева ночи и эпатажный музыкант присоединились к благотворительной акции «Меня это касается, а тебя?».

Фото Оли Поляковой, изображенное на благотворительной шоколадке, и фото Дзидзьо на чайных пакетиках, призывают присоединяться к помощи детям. Ш

«Чтобы помогать детям, не надо быть звездой. А помог - ты уже звезда!», - сказала Оля Полякова.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.