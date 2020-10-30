Кортни Кардашьян в едва заметном бикини спровоцировала скандал (фото)

Подпись модели к снимкам вызвала бурные эмоции у подписчиков

41-летняя инстадива Кортни Кардашьян отправилась вместе с родными на тропический остров, который был арендован к важному событию. Сестра модели Ким отметила там свой 40-й день рождения вместе с самыми близкими людьми. Перед поездкой все гости сдали анализ на коронавирус. Всего на вечеринке побывали 30 человек.

Кортни вдохновилась живописным местом и устроила яркую фотосессию. Мама троих детей примерила пикантное черное бикини. Лиф подчеркнул пышное декольте Кардашьян, а тонкие трусики с высоким вырезом сделали акцент на подтянутых бедрах инстадивы.

Старшая сестра Ким распустила длинные прямые волосы. Она оставила лицо максимально естественным, демонстрируя поклонникам натуральную красоту. Кортни дополнила аутфит дерзким аксессуаром – шляпой с широкими полями. Теледива принимала эффектные позы перед камерой и кокетничала с фотографом. Звездная мама показала изящные изгибы своего тела.

«Я Моана с острова Мотунуи», — подписала кадры Кортни. Фолловеры оставили комплименты для Кардашьян. «Ты звезда!», «Да, Кортни!», «Пляжная детка», «Твое тело прекрасно», «Ты самая красивая!», «Твои волосы такие длинные», «Привет, Моана!», «Она самая горячая женщина из всех», — высказались фанаты.

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