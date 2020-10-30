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    Шоу-биз

    «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)

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    <p>Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли</p> - «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли

    Фото: @elizabethhurley1

    Поклонники восхитились стройным телосложением актрисы

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach и вновь удивила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на пляже в белом купальнике и с распущенными волосами. Ее образ дополнили солнцезащитные очки. «Скучаю по Блайти (английское жаргонное выражение, обозначающее Британию)», — подписала она пост, который набрал больше 66 тысяч лайков.

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    «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)
    «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)
    «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)
    «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)
    «Это невозможно!»: 55-летняя актриса в бикини удивила фанатов стройным телом (фото)
    Фото: @elizabethhurley1

    Поклонники восхитились стройным телосложением актрисы. «Одна из самых красивых женщин планеты!», «Вау, потрясающая», «Боже, ты сногсшибательно красива, а еще у тебя невероятное тело!», «Очень сексуально», «Горячо!» — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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