«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки опубликовал трогательное видео с дочерью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

53-летний миллионер Джанлука Вакки и его 25-летняя невеста Шэрон Фонсека два дня назад стали родителями instagram.com/gianlucavacchi/

У влюбленных родилась дочь

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые испытал радость отцовства. У итальянца родилась дочь, которую назвали Блю Иерусалим. Мужчина и его невеста с нетерпением ждали встречи с девочкой и теперь наслаждаются первыми днями, проведенными с малышкой.

Джанлука не может нарадоваться ребенку. Новоиспеченный отец поделился трогательным первым видео с дочерью. Вакки держал новорожденную девочку, завернутую в пеленки. Мужчина с нежностью смотрел на ребенка.

«Я мечтал об этом моменте девять месяцев. Теперь буду держать тебя на руках до конца своей жизни. Люблю тебя», — обратился к дочери Вакки.

Фолловеры итальянца умилились трогательными кадрами. «Всего самого хорошего вашей семье», «Вы будете потрясающим отцом», «Поздравляю вас!», «Какое необычное имя у малышки», «Это так мило, я сейчас расплачусь», «Дождались! Как чудесно видеть вас в роли отца», — написали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.