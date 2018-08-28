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    Шоу-биз

    Эд Ширан тайно женился на Черри Сибборн

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    Эд Ширан - Эд Ширан тайно женился на Черри Сибборн
    Эд Ширан

    Подобная новость уже появлялась в иностранных СМИ в начале года, но на этот раз ее сообщил сам Эд Ширан

    В новом интервью Скотту Эвансу для издания Access Эд в ответ на прямой вопрос о грядущей свадьбе с Черри Сибборн - когда она состоится и где - засмеялся и многозначительно указал на кольцо на безымянном пальце.

    Ведущий, не ожидав такого поворота событий, начал сбивчиво поздравлять музыканта с состоявшимся торжеством и спросил, как ему удалось провести церемонию так, что никто до сих пор не догадался.

    Эд ответил: «Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ».

    Напомним, о помолвке Эда и Черри стало известно в конце января:

    «Стал женихом незадолго до Нового года. Мы очень счастливы, любим друг друга, и наши кошки с нами в унисон», - написал Эд на своей странице в Instagram 20 января.

    После этого прессе пришлось "покопаться" в прошлом пары, чтобы понять хронологию их отношений. Считается, что Эд был влюблен в свою одноклассницу со школьной скамьи - они оба обучались в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме. Однако встречаться они начали лишь в 2015 году и первое время предпочитали держать свои отношения в секрете. Общественности об их союзе стало известно во время празднования дня рождения Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой.

    Джерело: Hello!

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