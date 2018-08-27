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    Шоу-биз

    На Бейонсе и Джей Зи напал нетрезвый фанат: опубликовано видео

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    Бейонсе и Джей Зи - На Бейонсе и Джей Зи напал нетрезвый фанат: опубликовано видео
    Бейонсе и Джей Зи

    ЧП произошло во время концерта в Атланте

     Мировой концертный тур предполагает огромные затраты на спецэффекты, звук, костюмы и многое другое. Отдельным пунктом программы стоит безопасность. Десятки тысяч людей, заряженых адреналином в зале, требуют повышенный бдительности службы охраны звезд, однако иногда ситуация все же выходит из-под контроля. Так произошло во время шоу Бейонсе и Джей Зи On The Run II в Атланте.

    Джерело: Hello!

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