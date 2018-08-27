На Бейонсе и Джей Зи напал нетрезвый фанат: опубликовано видео

Во время исполнения заключительной песни Apesh-t на сцену вырвался поклонник пары. Бейонсе и Джей Зи уже развернулись, чтобы покинуть сцену, но опьяненный эмоциями фанат бросился за ними, устремившись за кулисы. Первыми отреагировали артисты из подтанцовки, коих было на сцене более десятка человек. Они побежали вслед за нарушителем спокойствия. Дальше - действовала уже охрана.

«Кажется, кого-то уволят сегодня», - комментировали очевидцы в Twitter, имея в виду начальника службы безопасности звезд.