На Бейонсе и Джей Зи напал нетрезвый фанат: опубликовано видео
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Розсилка
Бейонсе и Джей Зи
ЧП произошло во время концерта в Атланте
Мировой концертный тур предполагает огромные затраты на спецэффекты, звук, костюмы и многое другое. Отдельным пунктом программы стоит безопасность. Десятки тысяч людей, заряженых адреналином в зале, требуют повышенный бдительности службы охраны звезд, однако иногда ситуация все же выходит из-под контроля. Так произошло во время шоу Бейонсе и Джей Зи On The Run II в Атланте.
Джерело: Hello!