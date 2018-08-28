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    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин

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    <span>Джастин Бибер Хейли Болдуин&nbsp;</span> - Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Джастин Бибер Хейли Болдуин 

    Скоро Джастин Бибер станет женатым человеком, и пока его невеста Хейли Болдуин выбирает свадебное платье, музыкант решает более насущные вопросы

     Например, на днях, согласно данным TMZ, он купил для них с Хейли дом у озера Пуслинч, самого большого озера в Канаде, за 5 миллионов долларов. Так как озеро является частным владением, доступ к нему широкой публики запрещен, а значит пара сможет наслаждаться уединением.

    Назвать новую недвижимость Бибера гнездышком язык не повернется, гнездо - подходит куда больше, ведь площадь резиденции составляет 40 гектаров. На них расположился особняк площадью 836 квадратных метров с 5 спальнями, 5 ванными комнатами, открытой кухней, винным погребом, кинотеатром, бильярдной, а также конюшни и сады. 

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    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
    Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин

    Несмотря на то что основную часть своего времени Джастин и Хейли проводят в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, дом в Канаде, на родине певца, пустовать не будет. По данным СМИ, Джастин собирается приезжать туда чаще, чтобы проводить время с семьей. Кроме того, именно там пара планирует сыграть свадьбу. 

    Джерело: Hello!

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