Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Назвать новую недвижимость Бибера гнездышком язык не повернется, гнездо - подходит куда больше, ведь площадь резиденции составляет 40 гектаров. На них расположился особняк площадью 836 квадратных метров с 5 спальнями, 5 ванными комнатами, открытой кухней, винным погребом, кинотеатром, бильярдной, а также конюшни и сады.

Несмотря на то что основную часть своего времени Джастин и Хейли проводят в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, дом в Канаде, на родине певца, пустовать не будет. По данным СМИ, Джастин собирается приезжать туда чаще, чтобы проводить время с семьей. Кроме того, именно там пара планирует сыграть свадьбу.