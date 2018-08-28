Озеро, конюшни и сад: В сети показали, как выглядит «семейное гнездышко» Джастина Бибера и Хейли Болдуин
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Джастин Бибер Хейли Болдуин
Скоро Джастин Бибер станет женатым человеком, и пока его невеста Хейли Болдуин выбирает свадебное платье, музыкант решает более насущные вопросы
Например, на днях, согласно данным TMZ, он купил для них с Хейли дом у озера Пуслинч, самого большого озера в Канаде, за 5 миллионов долларов. Так как озеро является частным владением, доступ к нему широкой публики запрещен, а значит пара сможет наслаждаться уединением.
Джерело: Hello!