Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»



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74-летний Джон Питерс поделился подробностями скоротечного брака с 52-летней Памелой Андерсон

Мужчина обвинил модель в меркантильности и лжи

Продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс расстроен, что его роман с Памелой так быстро закончился. Мужчина считает себя обманутым и униженным. Он заявил, что именно модель предложила сыграть свадьбу и попросила на ней жениться. На тот момент Питерс был обручен с другой и собирался с ней съехаться.

«Когда она написала мне, что хочет выйти за меня, то это было исполнение мечты, несмотря на то, что в то время я был несвободен», — сообщил продюсер. Он отметил, что принял Памелу в свою жизнь с распростертыми объятиями и любовью, а также сделал ей небывалый подарок.

Оказалось, что Джон полностью обновил гардероб актрисы, купил ей множество дорогостоящих нарядов. Более того, благодаря экс-супругу у Андерсон не осталось больше долгов.

Джон Питерс. Фото: Legion Media

«Я сделал для нее всё. Я потратил 200 тысяч долларов на оплату ее счетов, потому что у нее было туго с деньгами, купил ей весь новый гардероб… И что я получил? Старый дурак», — цитирует Питерса издание Page Six.