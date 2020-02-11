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    Шоу-биз

    Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»

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    <p>74-летний Джон Питерс &nbsp;поделился подробностями скоротечного брака с 52-летней Памелой Андерсон</p> <div></div> - Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»

    74-летний Джон Питерс  поделился подробностями скоротечного брака с 52-летней Памелой Андерсон

    Мужчина обвинил модель в меркантильности и лжи

    Продюсер фильма «Звезда родилась» Джон Питерс  расстроен, что его роман с Памелой так быстро закончился. Мужчина считает себя обманутым и униженным. Он заявил, что именно модель предложила сыграть свадьбу и попросила на ней жениться. На тот момент Питерс был обручен с другой и собирался с ней съехаться.

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    Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»
    Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»
    Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»
    Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»
    Экс-муж Памелы Андерсон заявил, что она его быстро разорила: «Потратил $200 тысяч на оплату ее счетов»

     «Когда она написала мне, что хочет выйти за меня, то это было исполнение мечты, несмотря на то, что в то время я был несвободен», — сообщил продюсер. Он отметил, что принял Памелу в свою жизнь с распростертыми объятиями и любовью, а также сделал ей небывалый подарок.

    Оказалось, что Джон полностью обновил гардероб актрисы, купил ей множество дорогостоящих нарядов. Более того, благодаря экс-супругу у Андерсон не осталось больше долгов.

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    Джон Питерс. Фото: Legion Media

    «Я сделал для нее всё. Я потратил 200 тысяч долларов на оплату ее счетов, потому что у нее было туго с деньгами, купил ей весь новый гардероб… И что я получил? Старый дурак», — цитирует Питерса издание Page Six.

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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