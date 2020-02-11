Похудевшая до неузнаваемости Адель в узком платье появилась на вечеринке Бейонсе



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38-летняя Бейонсе и 50-летний Джей Зи закатили в Голливуде вечеринку для звездных друзей Фото: instagram.com/adele/

Среди гостей на мероприятии была замечена 31-летняя певица

Британская поп-звезда Адель - редкая гостья светских мероприятий, поэтому каждый ее выход в свет привлекает к себе особое внимание. С того момента, как Адель сбросила 45 кг, фотографам пока так и не удалось сделать ее качественные снимки, чего не скажешь о гостях вечеринки.

Польская телеведущая Кинга Русин поделилась с поклонниками снимком с исполнительницей хита «Hello». На нем Адель предстала в облегающем платье Ralph and Russo с леопардовым принтом.

Пользователи отметили, что Адель еще больше похудела и перестала быть похожей на себя. Некоторые с первого взгляда даже не узнали ее.

Адель решилась на кардинальные перемены во внешности после развода с мужем Саймоном Конеки. Исполнительница посвятила себя тренировкам и совершенствованию фигуры. Певица начала заниматься пилатесом и наняла личного инструктора.

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