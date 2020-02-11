О жизни Греты Тунберг снимут сериал



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Количество эпизодов сериала, а также дата выхода пока неизвестны Фото: instagram.com/gretathunberg/

К участию в проекте также привлекут экспертов, которые с научной точки зрения расскажут про проблему изменения климата

О жизни 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг снимут документальный сериал. Производством займется компания BBC Studios, сообщает The Wrap. Шоу будет посвящено жизни, взрослению Греты и ее борьбе против изменения климата. В сериале покажут путешествия девочки, ее встречи со знаменитыми людьми, а также ее повседневную жизнь, которая скрыта от телекамер.

Кроме того, в проекте примут участие эксперты, которые с научной точки зрения расскажут про проблему изменения климата и объяснят, почему так важно уделять внимание вопросам, которые поднимает Грета Тунберг.

«Изменение климата - это, пожалуй, наиболее важная проблема нашей жизни, поэтому сериал, в котором будет показана научная сторона этого сложного вопроса, может быть весьма своевременным. Сделать это вместе с Гретой - исключительная привилегия», - рассказал продюсер шоу Роб Лидделл.

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