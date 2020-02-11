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    Шоу-биз

    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака

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    Для внука королевы решение жены стало неожиданостью - Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Для внука королевы решение жены стало неожиданостью
    Фото: соцсети

    Британские СМИ отмечают, что для королевы развод станет ударом

    Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится со своей женой Отем спустя 12 лет брака. Об этом пишет Tatler. Инициатором стала сама Отем: если верить сообщениям инсайдеров, для 42-летнего Питера, который не подозревал о проблемах в своей семье, ее решение стало полной неожиданностью. По слухам, в планах его супруги — возвращение на свою родину в Канаду вместе с дочерьми (9-летней Саванной и 7-летней Айлой, у которых есть двойное гражданство).

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    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Внук Елизаветы II разводится с женой после 12 лет брака
    Фото: соцсети

    Британские СМИ отмечают, что для королевы это станет ударом, потому что ее связывают теплые отношения с женой внука. Кроме того, не исключено, что решительности Отем придал переезд Меган и Гарри, которые теперь большую часть времени проводят в Канаде и возвращаются в Великобританию только для особых случаев. Их ближайшее воссоединение с королевской семьей состоится 9 марта, в день Содружества.

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