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    Шоу-биз

    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе

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    Лиам Пейн и Наоми Кэмпбелл&nbsp; - Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Лиам Пейн и Наоми Кэмпбелл 

    О романе между звездами заговорили несколько месяцев назад

    48-летняя Наоми Кэмпбелл и 25-летний Лиам Пейн появились на одном мероприятии в Гонконге. Знаменитости не позировали вместе, но многие уверены, что пара все-таки вместе.

    Наоми и Лиам пришли на вечеринку ABB FIA Formula E в Гонконге. Знаменитости часто флиртуют в соцсети и появляются на одних и тех же мероприятиях. Впрочем, официально свои отношения они предпочитают не комментировать.

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    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе
    Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе

    Так и теперь в Гонконге папарацци не удалось сделать их совместные снимки. Наоми выбрала обтягивающее нюдовое платье с узором из пайеток. Длинные локоны модели стилисты уложили легкими волнами. Звезда идеально выглядела и явно светилась от счастья.

    О романе между звездами заговорили несколько месяцев назад. У Наоми Кэмпбелл нет детей, а Лиам Пейн воспитывает сына Беара, которому скоро исполнится два года. Ребенка ему родила 35-летняя Шерил Коул.

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