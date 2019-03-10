Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн подогрели слухи о романе



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Лиам Пейн и Наоми Кэмпбелл

О романе между звездами заговорили несколько месяцев назад

48-летняя Наоми Кэмпбелл и 25-летний Лиам Пейн появились на одном мероприятии в Гонконге. Знаменитости не позировали вместе, но многие уверены, что пара все-таки вместе.

Наоми и Лиам пришли на вечеринку ABB FIA Formula E в Гонконге. Знаменитости часто флиртуют в соцсети и появляются на одних и тех же мероприятиях. Впрочем, официально свои отношения они предпочитают не комментировать.

Так и теперь в Гонконге папарацци не удалось сделать их совместные снимки. Наоми выбрала обтягивающее нюдовое платье с узором из пайеток. Длинные локоны модели стилисты уложили легкими волнами. Звезда идеально выглядела и явно светилась от счастья.

О романе между звездами заговорили несколько месяцев назад. У Наоми Кэмпбелл нет детей, а Лиам Пейн воспитывает сына Беара, которому скоро исполнится два года. Ребенка ему родила 35-летняя Шерил Коул.