Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алла Костромичева

Успешная модель задумалась о своих корнях

Бессменная ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в перерыве между съемками сезонов реалити развивает свое модельное агентство, посещает недели моды в разных странах, занимается аэро-йогой и изучает свое генеалогическое древо. Для этого Алла Костромичева даже сделала тест ДНК.

«В Америке меня часто спрашивают, откуда я, так как ни мой акцент, ни моя внешность не выдают истинного происхождения, – говорит ведущая Нового канала. – Думаю, что, в силу истории нашей страны, о своих корнях мы знаем очень мало. Скольким миллионами людей пришлось переехать, изменить фамилию и запись в графе «национальность». Современные технологии позволяют расшифровать наши ДНК и определить территориальное происхождение и процентный состав национальностей внутри нас. Я маялась полгода и, в итоге, отправила свою ДНК на тест. Теперь жду результат».

Какие бы национальности не оказались намешаны в Алле Костромичевой, одно мы знаем точно – представители этих народов точно были очень красивыми.