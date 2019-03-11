  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках

    • Розсилка
    Алла Костромичева - Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева

    Успешная модель задумалась о своих корнях

    Бессменная ведущая проекта «Топ-модель по-украински» в перерыве между съемками сезонов реалити развивает свое модельное агентство, посещает недели моды в разных странах, занимается аэро-йогой и изучает свое генеалогическое древо. Для этого Алла Костромичева даже сделала тест ДНК.

    «В Америке меня часто спрашивают, откуда я, так как ни мой акцент, ни моя внешность не выдают истинного происхождения, – говорит ведущая Нового канала. – Думаю, что, в силу истории нашей страны, о своих корнях мы знаем очень мало. Скольким миллионами людей пришлось переехать, изменить фамилию и запись в графе «национальность». Современные технологии позволяют расшифровать наши ДНК и определить территориальное происхождение и процентный состав национальностей внутри нас. Я маялась полгода и, в итоге, отправила свою ДНК на тест. Теперь жду результат».

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках
    Алла Костромичева сделала тест ДНК, что бы узнать о своих предках

     Какие бы национальности не оказались намешаны в Алле Костромичевой, одно мы знаем точно – представители этих народов точно были очень красивыми.

     

    Читайте також
    Топ-модель по-украински Алла Костромичева модель телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ