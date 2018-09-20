Экс-«ВИА Гра» показала чудеса растяжки (фото)
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Розсилка
Артистка рассказала, что важно для растяжки
Известная певица, экс-участница «золотого состава» группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер, которая занимается балетом, похвасталась своей растяжкой. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото возле балетного станка.
«Прилежная ученица ballet_donets_school. А также по заявкам некоторых, которые не равнодушны к моим занятиям балетом», - отметила 36-летняя артистка.
«Многое зависит от того, насколько вы можете расслабить связки, а мышцы при этом напрячь. Ведь, чем больше человек зацикливается на проблемах, тем сложнее ему расслабится. И хотя бы два-три раза в неделю тренироваться», - отметила Мейхер.
Звезда также показала отрывок репетиции для съемок клипа.
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Джерело: styler.rbc.ua