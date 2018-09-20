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    Шоу-биз

    Экс-«ВИА Гра» показала чудеса растяжки (фото)

    • Розсилка
    Экс-«ВИА Гра» показала чудеса растяжки (фото)

    Артистка рассказала, что важно для растяжки

    Известная певица, экс-участница «золотого состава» группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер, которая занимается балетом, похвасталась своей растяжкой. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала фото возле балетного станка.

    «Прилежная ученица ballet_donets_school. А также по заявкам некоторых, которые не равнодушны к моим занятиям балетом», - отметила 36-летняя артистка.

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    Экс-«ВИА Гра» показала чудеса растяжки (фото)

    «Многое зависит от того, насколько вы можете расслабить связки, а мышцы при этом напрячь. Ведь, чем больше человек зацикливается на проблемах, тем сложнее ему расслабится. И хотя бы два-три раза в неделю тренироваться», - отметила Мейхер.

     Звезда также показала отрывок репетиции для съемок клипа.

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    Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher)

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    Джерело: styler.rbc.ua

    мода и красота певица здоровый образ жизни шоу-бизнес
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