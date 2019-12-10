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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса

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    <p>Певица старалась не задевать своего возлюбленного большим бюджетом, что в итоге вышло ей боком</p> <div></div> - Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса

    Певица старалась не задевать своего возлюбленного большим бюджетом, что в итоге вышло ей боком

    Артистка достаточно часто устраивала спринтерские забеги к кассе, чтобы оплатить счет раньше

    Бывшая участница популярной украинской группы «Виа Гра» Анна Седокова несколько лет встречалась с альфонсом. Такие отношения сделали ее по-настоящему несчастной.

    На днях, Анна вспомнила, что несколько лет встречалась с парнем значительно беднее ее. Артистка достаточно часто устраивала спринтерские забеги к кассе, чтобы оплатить счет раньше, чем это делала ее вторая половинка.

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    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса
    Экс-«Виа Гра» Седокова призналась, что несколько лет обеспечивала альфонса

     «Я научилась доставать кошелек со скоростью света, чтобы ему было удобно решить, что он просто не успел заплатить в этот раз. Я помню, как в тот период никогда ничего не хотела и ничего не ела. К чему это привело? К тому, что он вовсе забыл о своем кошельке», — поведала Седокова.

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