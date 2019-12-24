Экс-звезда «Диснея» Белла Торн в крошечном бикини рассекретила любовное тату



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22-летняя американская актриса и певица Белла Торн улетела на отдых instagram.com/bellathorne

Американская актриса и певица поделилась пикантными пляжными снимками

22-летняя Белла Торн поделилась позировала в маленьком купальнике с анималистичным принтом. Девушка разместилась на лежаке на фоне океана и буйной тропической растительности. Белла продемонстрировала стройное тело. Она купалась в лучах солнца.

Торн приподняла волосы и показала крошечное тату на предплечье в форме сердечка. «Наденьте шляпу. Санта уже здесь», - заявила актриса.

Звезда фильма «Простушки» отдыхает в Доминиканской Республике на курорте Пунта-Кане. Девушка заявила, что после трудного периода в жизни для нее это место стало волшебным. «Так рада быть здесь, познакомиться с другой культурой, попробовать некоторые из местных удивительных блюд, провести незабываемые моменты с моими любимыми людьми», – отметила Белла.