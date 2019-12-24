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    Фото

    Бритни Спирс очаровала романтичным фото с молодым бойфрендом

    • Розсилка
    Бритни Спирс очаровала романтичным фото с молодым бойфрендом

    Поклонники пары принялись обсуждать, какие они милые и трогательные, и что их отношения – это просто цель и пример для подражания

    Девушка показала, что ее дом уже украшен к Рождеству, подарки куплены, а в душе у нее царит покой и счастье. По крайней мере, об этом всем красноречиво заявил новый пост, где она позирует вместе со своим молодым парнем Сэмом Асгари.

    Бритни и Сэм обнимаются на фоне внушительных размеров елки, которая светится огнями, и других праздничных декораций.

    Выглядят пара счастливой и весьма гармоничной. Певица одета в бирюзового оттенка гольф, облегающие джинсы и высокие сапоги. Волосы она убрала в высокий хвост.

    Ее мужчина выбрал узкие брюки и синего оттенка футболку, дополнив образ черным шарфом и светло-коричневыми ботинками.

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    instagram.com/britneyspears

    «Merry Christmas», – написала Бритни под живописным снимком. Сэм, как обычно, вступил в переписку со своей любимой: «Санта-Клаус потерял много веса в этом году, пожалуйста, оставьте протеинового печенья», – написал он.

    На своей странице он запостил такое же фото, добавив шутливую подпись: «Она разозлилась на меня, поэтому дала мой номер всем детям и сказала, что это горячая линия Санты».

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