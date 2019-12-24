  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Группа Kazka выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева

    • Розсилка
    Группа Kazka выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева

    Александра Зарицкая показала страсть в клипе на песню «Палала»

    Украинская группа Kazka представила первый видеоклип на песню из альбома Nirvana.

    «Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с Аланом Бадоевым (Алан, ты - любовь). И наш самый откровенный клип», - говорится на странице группы в Facebook.

    «Видео «Палала» - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть», - говорят музыканты. 

    Бадоев прокомментировал свою работу в Instagram. По мнению режиссера, ролик спровоцирует обсуждение в обществе.

    «В этом клипе красной нитью мы «прошиваем» такие темы, как бодипозитив, расовое равенство, свобода выбора партнера, - прокомментировал Бадоев. - Любой человек когда-то впервые чувствует то самое первое чувство и не важно, как и к кому оно приходит. Я очень благодарен Kazka за смелость и бескомпромиссность, группа смогла быть откровенной без прикрас. Уверен - это видео станет лакмусом нашего общества».

    знаменитости фотография Facebook Instagram Kazka
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ