Группа Kazka выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева



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Александра Зарицкая показала страсть в клипе на песню «Палала»

Украинская группа Kazka представила первый видеоклип на песню из альбома Nirvana.

«Наша первая, и надеемся, не последняя, работа с Аланом Бадоевым (Алан, ты - любовь). И наш самый откровенный клип», - говорится на странице группы в Facebook.

«Видео «Палала» - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любови, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть», - говорят музыканты.

Бадоев прокомментировал свою работу в Instagram. По мнению режиссера, ролик спровоцирует обсуждение в обществе.

«В этом клипе красной нитью мы «прошиваем» такие темы, как бодипозитив, расовое равенство, свобода выбора партнера, - прокомментировал Бадоев. - Любой человек когда-то впервые чувствует то самое первое чувство и не важно, как и к кому оно приходит. Я очень благодарен Kazka за смелость и бескомпромиссность, группа смогла быть откровенной без прикрас. Уверен - это видео станет лакмусом нашего общества».