Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная r&b-дива периодически делает посты в Instagram, где демонстрирует также свои наряды

Звезда показала свой образ с вечеринки в голливудском баре Blind Dragon, где отдыхала со своей мамой еще неделю назад.

Для выхода в свет 38-летняя певица выбрала очередной эффектный образ: платье миди с необычным корсетом леопардовой с зеленым отливом расцветки, перчатки им в тон, а также босоножки на высокой шпильке.

Разбавили наряд очки cat eye в белой оправе, зеленый клатч под крокодиловую кожу, а также крупные зеленые серьги и кольцо с камнями, надетое на перчатку.

Завершали лук макияж в коричневых тонах и необычная прическа: волосы Бейонсе заплела в мелкие косы на африканский манер. Такой наряд полной мерой продемонстрировал пышные формы знаменитой красавицы, сделав ее максимально соблазнительной.

Посты дивы набрали, как всегда, массу лайков – образ девушки высоко оценили около 3 миллионов человек – и комментариев. «Королева», «Ты так прекрасна», «Кошечка», «Идеальна», «Восхитительна», «Легенда, икона…», – не перестают сыпаться на Бейонсе комплименты.