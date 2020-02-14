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    Шоу-биз

    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма

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    <p>Диету 31-летней Адель посчитали неэффективной</p> <div></div> - Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма

    Диету 31-летней Адель посчитали неэффективной

    Британский специалист по питанию заявил, что исполнительница вскоре вновь поправится

    Стремительная потеря веса британской певицы 31-летней Адель вызвала ажиотаж во всем мире. Многие фанаты в восторге от нового облика своей любимицы. Та в краткие сроки избавилась от 45 килограммов, резко урезав рацион питания. Она употребляла всего 1000 калорий в сутки.

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    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма
    Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма

    Похудение полностью изменило внешность Адель. Однако эксперты по питанию не разделяют восторга поклонников артистки. Автор экспресс-диеты Дейл Пиннок напомнил об особенностях своего метода совершенствования форм. «Если у вас есть краткосрочная цель, такой подход может быть очень и очень подходящим, например вы хотите постройнеть к свадьбе или празднику. Но это непродолжительный эффект. Через некоторое время ваш организм начнет восстанавливаться и регулировать вес», - указал он.

    Специалист напомнил, что суточная норма для женщин составляет 1800−2000 калорий. Он считает, что обратная сторона медали довольно вскоре даст о себе знать. «Главным приоритетом тела является выживание, потому уже через пару недель вы станете менее активны, почувствуете затуманенность сознания, станете более раздражительными. Это случится быстро», — отметил Пиннок.

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