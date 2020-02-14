Экстремальную диету Адель назвали вредной для организма



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Диету 31-летней Адель посчитали неэффективной

Британский специалист по питанию заявил, что исполнительница вскоре вновь поправится

Стремительная потеря веса британской певицы 31-летней Адель вызвала ажиотаж во всем мире. Многие фанаты в восторге от нового облика своей любимицы. Та в краткие сроки избавилась от 45 килограммов, резко урезав рацион питания. Она употребляла всего 1000 калорий в сутки.

Похудение полностью изменило внешность Адель. Однако эксперты по питанию не разделяют восторга поклонников артистки. Автор экспресс-диеты Дейл Пиннок напомнил об особенностях своего метода совершенствования форм. «Если у вас есть краткосрочная цель, такой подход может быть очень и очень подходящим, например вы хотите постройнеть к свадьбе или празднику. Но это непродолжительный эффект. Через некоторое время ваш организм начнет восстанавливаться и регулировать вес», - указал он.

Специалист напомнил, что суточная норма для женщин составляет 1800−2000 калорий. Он считает, что обратная сторона медали довольно вскоре даст о себе знать. «Главным приоритетом тела является выживание, потому уже через пару недель вы станете менее активны, почувствуете затуманенность сознания, станете более раздражительными. Это случится быстро», — отметил Пиннок.