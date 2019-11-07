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    Дэвид Бекхэм с детьми: забавные кадры

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    Дэвид Бекхэм с детьми: забавные кадры
    instagram.com/davidbeckham

    44-летний экс-футболист, а ныне – бизнесмен, нигде не чувствует себя таким счастливым и беззаботным, как в компании собственных детей

    Дэвид Бекхэм вместе с 20-летним Бруклином, 14-летним Крузом и 8-летней Харпер Севен находятся на отдыхе.

    Звездный папа уже успел показать их совместный обед с множеством сладостей. А теперь опубликовал фото, где они вместе наблюдают фейерверк.

    В сториз он показал видео с вечера. Вся компания собралась на смотровой площадке: мальчики стоят, а младшую Харпер, которая просто вне себя от восторга, Дэвид держит на руках.

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    instagram.com/davidbeckham
    instagram.com/davidbeckham
    instagram.com/davidbeckham
    instagram.com/davidbeckham

    «Веселая ночь фейерверков... Мы скучаем по вам, Ро-Ро @romeobeckham & мамочка @victoriabeckham», – добавил он трогательную подпись под фото, которое опубликовал в микроблоге.

    Виктория сейчас занята рабочими проектами, а потому не поехала с ними. Напомним, бизнесвумен недавно выпустила первую коллекцию своей марки косметики Victoria Beckham Beauty и активно рекламирует ее.

    А также вовсю занимается промо осеннее-зимней коллекции собственного бренда одежды.

    Тем не менее, знаменитая красотка старается уделять внимание и время своей семье, регулярно публикуя их фото у себя на странице в Instagram и отмечая, что очень скучает.

    Джерело: rbc.ua

    знаменитости фотография компания Instagram время
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