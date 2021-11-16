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    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)

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    Первая леди Елена Зеленская - Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    Первая леди Елена Зеленская
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Первая леди порадовала новыми фото

    Первая леди Украины Елена Зеленская в своем Инстаграме показала фото с рабочего визита во Львов. По словам супруги Владимира Зеленского, город вдохновил ее и «надолго остался в сердце».

    Так, первая леди покорила львовян модным образом в черном костюме строгого стиля. Деловой лук жена главы украинского государства разбавила бордовым лаком на ногтях и туфлями на каблуке похожего оттенка.

    Зеленская также показала несколько фотографий из музеев. Она вышла в свет в черном костюме с жакетом и юбкой длины миди. Единственная акцентная деталь наряда – вышивка на пиджаке в виде колосков.

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    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Укладка Зеленской была легкой и объемной, слегка волнистой, а образ дополнен золотистыми серьгами.

    Ранее Елена Зеленская назвала книгу украинского писателя, которую должен прочесть каждый.

    Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. Первая леди поддержала флешмоб от украинского издательства #Ya_читаю. По словам Зеленской, она обожает, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах.

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным шоу-бизнес первая леди Елена Зеленская
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    Елена Зеленская в стильном наряде восхитила Львов (фото)