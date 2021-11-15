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    Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене (18+)

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    Певица София Уриста - Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене (18+)
    Певица София Уриста
    instagram.com/sophiaurista/

    На рок-фестивале в США певица София Уриста под вопли толпы помочилась на фаната

    Участница американского «Голоса», солистка кавер-группы Brass Against София Уриста помочилась на фаната со сцены. Об этом пишет The Independent.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

    Видео 18+

    Позднее группа написала в Facebook, что солистка «увлеклась», и больше подобное на их концертах не повторится. Комментарии к этой записи сейчас отключены.

    Ранее «Скотч» показывал видео, как американский рэпер разбросал миллион долларов в клубе.

    Дрейк веселился с друзьями и танцовщицами клуба Area 29, где он решил раскидать по всему полу около 1 миллиона долларов. Восторженные посетители клуба в Хьюстоне кричали в унисон слова благодарности Дрейку, а тем временем его друг, DJ Akademiks, опубликовал это в свой Instagram. Правда, он быстро удалил эти видео.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене (18+)