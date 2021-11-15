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    Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)

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    Американская светская львица Пэрис Хилтон и Картер Реум - Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)
    Американская светская львица Пэрис Хилтон и Картер Реум

    Недавно светская львица вышла замуж

    Громкое празднование свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума подходят к концу. Пожалуй, это было одно из самых ярких событий этой осенью.

    Появились кадры с третьей вечеринки, на этот раз Пэрис была в полупрозрачном облегающем платье. Предлагаем вам посмотреть полный фотоотчет здесь.

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    Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)
    Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)
    Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)

    Напомним, знаменитая американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

    Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

    Ранее Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в детстве насилии.

    Все началось с того, что строгие родители Пэрис, устав от ее дерзости, побегов и плохого поведения в 90-х, отправили ее доучиваться в интернате. Как оказалось, школьная программа там интересовала учителей меньше, чем послушание, которого добивались суровыми способами: детей оскорбляли, били и душили. Бывшие одноклассники Хилтон подтверждают ее слова: их заставляли пить таблетки и связывали в качестве наказания.

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    Теги: знаменитости Пэрис Хилтон шоу-бизнес
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    Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)