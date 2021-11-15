Как прошла вечеринка в честь свадьбы Пэрис Хилтон (фото)

Недавно светская львица вышла замуж

Громкое празднование свадьбы Пэрис Хилтон и Картера Реума подходят к концу. Пожалуй, это было одно из самых ярких событий этой осенью.

Появились кадры с третьей вечеринки, на этот раз Пэрис была в полупрозрачном облегающем платье. Предлагаем вам посмотреть полный фотоотчет здесь.

Напомним, знаменитая американская светская львица Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем посте в Instagram.

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Рэум сделал ей предложение еще в феврале. До этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

Ранее Пэрис Хилтон рассказала о пережитом в детстве насилии.

Все началось с того, что строгие родители Пэрис, устав от ее дерзости, побегов и плохого поведения в 90-х, отправили ее доучиваться в интернате. Как оказалось, школьная программа там интересовала учителей меньше, чем послушание, которого добивались суровыми способами: детей оскорбляли, били и душили. Бывшие одноклассники Хилтон подтверждают ее слова: их заставляли пить таблетки и связывали в качестве наказания.