Блондинки вышли из моды у молодежи

Одним из самых популярных оттенков стал так называемый expensive brunette

Одним из самых популярных оттенков стал так называемый expensive brunette

Эксперты индустрии красоты: зумеры предпочитают тотальному блонду природный цвет волос

Окрашивание волос в технике тотальный блонд вышло из моды у зумеров (людей, родившихся в период с 1997-го по 2012 год). К такому выводу пришли британские эксперты индустрии красоты, чьи комментарии публикует Daily Mail.

Профессиональные стилисты обратили внимание на то, что молодые знаменитости, например, супермодели Хейли Бибер, Джиджи Хадид и актриса Флоренс Пью, которые долгое время отдавали предпочтение выбеливанию волос, начали массово перекрашиваться в природные темные тона. При этом одним из самых популярных оттенков стал так называемый expensive brunette.

«Традиционный «выжженный» блонд, который на протяжении долгих лет оставался мечтой миллионов, устарел. При его создании волосы подвергаются сложному процессу, требующему выбеливания для удаления их естественного пигмента. Зумеры склонны выглядеть естественно, подчеркивать текстуру своих волос, тем самым значительно облегчая себе жизни», – пояснил основатель марки уходовой косметики для волос Shewolf Мариано Руис (Mariano Ruiz).

Он подчеркнул, что сегодня молодежь считает блонд скучным и стремится вернуть свой природный оттенок.

Представитель ведущего британского бренда-производителя средств для выбеливания волос Jerome Russell Джейсон Коллиер (Jason Collie), в свою очередь, добавил, что антитрендом теперь считаются и различные техники окрашивания, такие как блики, балаяж и шатуш.

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