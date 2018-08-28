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    Шоу-биз

    Николь Кидман пожертвовала 100 тысяч долларов австралийским фермерам

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    Николь Кидман - Николь Кидман пожертвовала 100 тысяч долларов австралийским фермерам
    Николь Кидман

    Большую часть времени Николь Кидман проводит на съемках в США, но и о родной Австралии не забывает

    Актриса и ее супруг, музыкант Кит Урбан, пожертвовали 100 тысяч долларов австралийским фермерам, пострадавшим от засухи.

    Актриса, выросшая в Сиднее, и ее супруг не только лично передали сто тысяч программе помощи фермерским хозяйствам, но и призвали своих поклонников последовать их примеру и пожертвовать любые возможные деньги. «Мы любим Австралию и осознаем, что сейчас в стране настоящий кризис, спровоцированный засухой, и сельскохозяйственным объединениям приходится очень, очень нелегко – так что мы хотим оказать посильную помощь», подчеркнула Николь.

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