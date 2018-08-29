Дженнифер Лопес считает, что романтические комедии необходимо обществу



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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес уже много лет успешно совмещает карьеру в музыкальной индустрии с карьерой актрисы

Еще в двухтысячных Дженнифер снялась в целой серии романтических комедий, от «Свадебного переполоха» до «Госпожи горничной». А совсем недавно вернулась к этому амплуа в фильме «Начни сначала» и заодно решила защитить ромкомы как жанр в целом.

Дженнифер, которой, по ее словам, пришлось буквально «проталкивать» «Начни сначала», чтобы фильм разрешили снять, считает, что сегодня в Голливуде снимают слишком мало романтических комедий. А вот зрителям они, на взгляд певицы, необходимы, чтобы сделать жизнь чуточку светлее.

«Мне кажется, людям нужны ромкомы. Мы по ним скучаем! Их весело смотреть. Порой нам всем нужен такой легкий, смешной взгляд на жизнь – романтический взгляд на жизнь. В жизни так много тяжелых моментов, и нам нужна эта возможность «сбежать» от реальности», - отметила певица.