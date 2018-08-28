Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Марго Робби

Пришла пора прощаться с летом, и французский Дом моды Chanel делает это максимально красиво

В Instagram-аккаунте бренда публикуются жаркие снимки из многочисленных круизных кампаний, снятых креативным директором Дома — Карлом Лагерфельдом.

И одним из последних был выложен кадр с голливудской актрисой — 28-летней Марго Робби. В марте этого года знаменитость стала новым лицом бренда. На фотографии запечатлены все обязательные атрибуты роскошного лета «от Chanel». Легкий, но заметный загар, прозрачная манящая вода и шикарные аксессуары.

Эти составляющие присутствуют практически на всех летним снимках Chanel, снятых за многие годы. В разное время на фоне воды в украшениях для Карла позировали популярная корейская модель Су Джу Пак, китайская супермодель Лю Вэнь, канадская модель и актриса Шалом Харлоу, американская топ-модель и телеведущая Эмбер Валлетта, французская топ-модель Надеж дю Боспертус, датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен и другие.

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Джерело: graziamagazine.ru