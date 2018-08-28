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    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel

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    Марго Робби - Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби

    Пришла пора прощаться с летом, и французский Дом моды Chanel делает это максимально красиво

    В Instagram-аккаунте бренда публикуются жаркие снимки из многочисленных круизных кампаний, снятых креативным директором Дома — Карлом Лагерфельдом.

    И одним из последних был выложен кадр с голливудской актрисой — 28-летней Марго Робби. В марте этого года знаменитость стала новым лицом бренда. На фотографии запечатлены все обязательные атрибуты роскошного лета «от Chanel». Легкий, но заметный загар, прозрачная манящая вода и шикарные аксессуары.

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    Эти составляющие присутствуют практически на всех летним снимках Chanel, снятых за многие годы. В разное время на фоне воды в украшениях для Карла позировали популярная корейская модель Су Джу Пак, китайская супермодель Лю Вэнь, канадская модель и актриса Шалом Харлоу, американская топ-модель и телеведущая Эмбер Валлетта, французская топ-модель Надеж дю Боспертус, датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен и другие.

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    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel
    Марго Робби стала звездой новой кампании Chanel

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    Джерело: graziamagazine.ru

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