Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II



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Напряжение между Ее Величеством и герцогами Сассекскими появилось после их отказа навестить королеву в ее шотландской резиденции

93-летняя Елизавета II очень не довольна поведением 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри. Об этом свидетельствуют кадры со встречи королевы с Высшим комиссаром Гренады в Великобритании Кишей Грант. Ее Величество устроила аудиенцию в гостиной Букингемского дворца. Там находится столик, на котором Елизавета II хранит портреты членов семьи. Самые внимательные заметили, что снимок герцогов Сассекских исчез, и остались лишь фото внуков королевы и кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Одни пользователи не увидели в отсутствие фото тайного смыла, посчитав, что королева просто переставила снимок. Однако большинство уверено, что таким образом Елизавета II обозначила свое отношение к Меган и Гарри после их недавних заявлений об отношениях в королевской семье и решении бороться с прессой.

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