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    Шоу-биз

    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II

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    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II

    Напряжение между Ее Величеством и герцогами Сассекскими появилось после их отказа навестить королеву в ее шотландской резиденции

    93-летняя Елизавета II очень не довольна поведением 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри. Об этом свидетельствуют кадры со встречи королевы с Высшим комиссаром Гренады в Великобритании Кишей Грант. Ее Величество устроила аудиенцию в гостиной Букингемского дворца. Там находится столик, на котором Елизавета II хранит портреты членов семьи. Самые внимательные заметили, что снимок герцогов Сассекских исчез, и остались лишь фото внуков королевы и кадр с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II
    Меган Маркл своими откровениями рассердила Елизавету II

    Одни пользователи не увидели в отсутствие фото тайного смыла, посчитав, что королева просто переставила снимок. Однако большинство уверено, что таким образом Елизавета II обозначила свое отношение к Меган и Гарри после их недавних заявлений об отношениях в королевской семье и решении бороться с прессой.

     Читайте также: Поцелуй принцессы Дианы и Чарльза признали самым запоминающимся в истории

     

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл Королева Елизавета II
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