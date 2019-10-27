Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
Елизавета II
instagram.com/theroyalfamily
Ее величество берет со своей прислуги соглашение о неразглашении даже таких тайн
Стиль королевы Елизаветы всегда безупречен и выбор, казалось бы предсказуем. Строгое платье или юбка с блузкой и жакетом, а в завершении – обязательная шляпка. Но как оказалась, что ее величество – настоящий бунтарь.
Дело в том, что цвет одежды, в которой она выйдет из замка сегодня остается неизвестным до последнего момента. Более того, вся прислуга в доме в обязательном порядке подписывает солашение о неразглашении, включающее пункт об одежде.
Читайте также: 61-летняя Шэрон Стоун в кружевном белье снялась для глянца