Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб



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Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Ее величество берет со своей прислуги соглашение о неразглашении даже таких тайн

Стиль королевы Елизаветы всегда безупречен и выбор, казалось бы предсказуем. Строгое платье или юбка с блузкой и жакетом, а в завершении – обязательная шляпка. Но как оказалась, что ее величество – настоящий бунтарь.

Дело в том, что цвет одежды, в которой она выйдет из замка сегодня остается неизвестным до последнего момента. Более того, вся прислуга в доме в обязательном порядке подписывает солашение о неразглашении, включающее пункт об одежде.