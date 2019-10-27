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    Шоу-биз

    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб

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    <p>Елизавета II</p> <p>instagram.com/theroyalfamily</p> - Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб

    Елизавета II

    instagram.com/theroyalfamily

    Ее величество берет со своей прислуги соглашение о неразглашении даже таких тайн

    Стиль королевы Елизаветы всегда безупречен и выбор, казалось бы предсказуем. Строгое платье или юбка с блузкой и жакетом, а в завершении – обязательная шляпка. Но как оказалась, что ее величество – настоящий бунтарь.

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    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб
    Стало известно, почему Елизавета II скрывает гардероб

    Дело в том, что цвет одежды, в которой она выйдет из замка сегодня остается неизвестным до последнего момента. Более того, вся прислуга в доме в обязательном порядке подписывает солашение о неразглашении, включающее пункт об одежде.

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    Королева Елизавета II
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