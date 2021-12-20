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    Камалия: держите «ответочку» те, кто говорит, что я не хожу в спортзал (видео)

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    Певица Камалия - Камалия: держите «ответочку» те, кто говорит, что я не хожу в спортзал (видео)
    Певица Камалия
    фото из открытых источников

    Певица разместила в своем Инстаграм видео, где танцует в тяжеленных ботинках

    Певица Камалия поместила в своем Инстаграм видео с занятий спортом у себя дома. Артистка подписала пост: «Ответочка для тех, кто думает, что я не хожу в зал и не занимаюсь спортом. А ну-ка, давайте попробуйте так попрыгать и потанцевать в ботинках весом по 3,5 кг!»

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    Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

    Судя по всему, певице после Нового года певице придется заниматься спортом без передышек, ведь, как она сама рассказала в недавнем интервью телеканалу «Украина»: в новогодние праздники ее стол ломится от угощений.

    «Честно говоря, я не люблю, когда на столе куча всего, – рассказала певица. – Но моя мама – человек старой закалки и обязательно придерживается традиций. По ее словам, на рождественском столе должно быть все, ведь тогда будет богатый и плодотворный год», – призналась Камалия на съемках «Музыкальной платформы».

    Певица не отказывается полакомиться традиционными новогодними вкусностями. Даже уже знает, чем будет украшать стол на праздники: «Обязательно должны быть все традиционные блюда – селедка под шубой, оливье, печеночный салат, бутерброды с икрой, нарезки разнообразные, конечно же, запеченная фаршированная утка. Это обычно готовит мама».

    Ранее мы писали, что Камалия пожаловалась на своего повара: «Любит бить посуду и готовит невкусные котлеты»

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    Теги: спорт Камалия певица шоу-бизнес дом
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    Камалия: держите «ответочку» те, кто говорит, что я не хожу в спортзал (видео)