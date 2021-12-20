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    Полякова поссорилась с Настей Каменских: Когда ты умная, тебе не идет

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    Полякова не впервые нападает на Каменских - Полякова поссорилась с Настей Каменских: Когда ты умная, тебе не идет
    Полякова не впервые нападает на Каменских

    Ольга Полякова не очень удачно пошутила в эфире детектив-шоу

    Певица Ольга Полякова в ефире одного из телешоу обидела Настю Каменских. Инцидент случился во время полуфинала шоу-детектива «Маска», которое выходит на телеканале «Украина». Так, обсуждая выступление одного из героев программы, острая на язык член жюри Полякова не удержалась, чтобы не пошутить над своей коллегой, тоже членом жюри, Настей Каменских.

    Настя Каменская о чем-то рассказывала в микрофон, но вдруг ее перебила Оля Полякова. «Настя, две секунды. Я просто хочу тебе сказать, что когда ты такая умная, тебе это очень не идет», – заявила Оля Полякова в эфире. А на вопрос Насти, почему Оля так считает, певица ответила: «Не знаю, ты слишком красивая». Мирить коллег пришлось сидящему между ними Дзидзьо.

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    Теги: скандал певица шоу-бизнес Оля Полякова
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    Полякова поссорилась с Настей Каменских: Когда ты умная, тебе не идет