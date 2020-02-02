Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Daily Mail опубликовал записи их бесед, в которых Эмбер признается, что действительно поднимала руку на мужа

Аудиозапись датирована 2015 годом

Актеры Эмбер Херд и Джонни Депп давно уже живут будто в голливудском фильме: бывшие супруги выясняют отношения через бесконечные суды, обвиняя друг друга в избиениях и абьюзе. На этот раз Daily Mail опубликовал записи их бесед, в которых Эмбер признается, что действительно поднимала руку на мужа, о чем Депп заявлял ранее. Правда, по ее мнению, это не было избиением. Как сообщает издание, аудиозапись датирована 2015 годом, когда они только поженились.

«Прости, что я не ударила тебя по лицу как следует. Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Ты такой ребенок. Повзрослей уже ***, Джонни!»

На это Депп отвечает, что боится, что однажды их ссора может закончиться плохо:

«Я уехал вчера, чтобы не допустить еще большего насилия друг к другу. Потому что, если бы мы продолжили, это бы кончилось гораздо хуже. Детка, я уже говорил тебе однажды, что до смерти боюсь, что мы прямо сейчас на месте преступления».