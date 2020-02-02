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    Шоу-биз

    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа

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    <p>Daily Mail опубликовал записи их бесед, в которых Эмбер признается, что действительно поднимала руку на мужа</p> <div></div> - Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа

    Daily Mail опубликовал записи их бесед, в которых Эмбер признается, что действительно поднимала руку на мужа

    Аудиозапись датирована 2015 годом

    Актеры Эмбер Херд и Джонни Депп давно уже живут будто в голливудском фильме: бывшие супруги выясняют отношения через бесконечные суды, обвиняя друг друга в избиениях и абьюзе. На этот раз Daily Mail опубликовал записи их бесед, в которых Эмбер признается, что действительно поднимала руку на мужа, о чем Депп заявлял ранее. Правда, по ее мнению, это не было избиением. Как сообщает издание, аудиозапись датирована 2015 годом, когда они только поженились.

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    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа
    Эмбер Херд призналась, что избивала Джонни Деппа

     «Прости, что я не ударила тебя по лицу как следует. Я ударила тебя, но это не было избиением. Не знаю, каким было движение моей руки, но ты ведь в порядке, я не причинила тебе боль, не избила тебя, просто ударила. Если я кидаю в тебя кастрюлями и сковородками, это еще ничего не значит. Ты такой ребенок. Повзрослей уже ***, Джонни!»

    На это Депп отвечает, что боится, что однажды их ссора может закончиться плохо:

     «Я уехал вчера, чтобы не допустить еще большего насилия друг к другу. Потому что, если бы мы продолжили, это бы кончилось гораздо хуже. Детка, я уже говорил тебе однажды, что до смерти боюсь, что мы прямо сейчас на месте преступления».

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