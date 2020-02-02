Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от каникул в круизе



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Дмитрий Комаров со своей женой провели новогодние каникулы в круизе

Новый год пара встретила вместе в Сингапуре. Традицию встречать праздник с оливье супруги решили не нарушать и привезли с собой все необходимые ингредиенты.

«Новый год без оливье – не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное – украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии», – рассказал Дмитрий Комаров.