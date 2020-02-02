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    Шоу-биз

    Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от каникул в круизе

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    Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от каникул в круизе

    Дмитрий Комаров со своей женой провели новогодние каникулы в круизе

    Новый год пара встретила вместе в Сингапуре. Традицию встречать праздник с оливье супруги решили не нарушать и привезли с собой все необходимые ингредиенты.

    «Новый год без оливье – не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное – украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии», – рассказал Дмитрий Комаров.

    После нескольких дней в Сингапуре пара отправилась в круиз. Еще на свадьбу одна круизная компания подарила им билеты.

    Дмитрий предпочитает активный, даже экстремальный отдых, поэтому сам бы на такие каникулы не согласился. Тем более, что он уже бывал в большом количестве городов, где они делали остановки.

    Зато Александра открывала эти порты для себя впервые. Да еще и с персональным гидом.

    «Было приятно отбросить телефон и все остальные лишние вещи. Взять за руку человека, довериться ему и открыть для себя новые страны. Это три города в Малайзии, а также Таиланд. Вернулись мы в Сингапур ».

    телефон знаменитости Дмитрий Комаров Новый год праздник Таиланд Сингапур компания отдых билеты
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