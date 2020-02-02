Дмитрий Комаров поделился впечатлениями от каникул в круизе
Дмитрий Комаров со своей женой провели новогодние каникулы в круизе
Новый год пара встретила вместе в Сингапуре. Традицию встречать праздник с оливье супруги решили не нарушать и привезли с собой все необходимые ингредиенты.
«Новый год без оливье – не Новый год. Так решила Саша и привезла все ингредиенты для нашего главного праздничного блюда. Только яйца и куриная грудка были местными, сингапурскими, остальное – украинское. Поэтому провожали 2019-й на пляже в Азии», – рассказал Дмитрий Комаров.
После нескольких дней в Сингапуре пара отправилась в круиз. Еще на свадьбу одна круизная компания подарила им билеты.
Дмитрий предпочитает активный, даже экстремальный отдых, поэтому сам бы на такие каникулы не согласился. Тем более, что он уже бывал в большом количестве городов, где они делали остановки.
Зато Александра открывала эти порты для себя впервые. Да еще и с персональным гидом.
«Было приятно отбросить телефон и все остальные лишние вещи. Взять за руку человека, довериться ему и открыть для себя новые страны. Это три города в Малайзии, а также Таиланд. Вернулись мы в Сингапур ».