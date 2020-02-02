В Киеве прошла презентация нового сезона телепроекта «Мир наизнанку»



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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Телеведущий Дмитрий Комаров пригласил друзей и коллег на презентацию нового сезона шоу «Мир наизнанку»

Среди гостей путешественника певица Мишель Андраде, телезвезда Руслан Сеничкин, юморист Брий Ткач и другие. Конечно, звездами вечера были Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко.

Дмитрий и Александра придерживались дресс-кода и были одеты в китайском стиле. Костюм жене подарил Дмитрий.

Сам же телеведущий был одет в костюм китайского послушника из монастыря Шаолинь. Также на нем особый браслет, который в Китае используют как лекарство.

Дмитрий Комаров

Телеведущая заметила, что за время экспедиции в Китай Дмитрий заметно похудел. Всего телеведущий сбросил 10 клограм.

«Я перестал ходить на завтрак, даже если в отеле он есть. У меня нет на это времени. Просыпаюсь и просто в номере готовлю себе овсяную кашу. Обедал я обычно в китайских ресторанах. Там подают суп и пельмешки. То есть ты получаешь много жидкости. Плюс чай. Я не расставался с термосом».

Александра подтвердила слова мужа. Теперь в их доме есть множество видов чая. Они переняли многие китайские традиции и вместе воплощают их в семейной жизни.

Со своей экспедиции в Китай Дмитрий привез любимой сушеных лягушек, которые являются символом молодости и красоты. Александра еще не выяснила, как их нужно использовать, но китайские методы ухода за собой ее поразили.