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    Шоу-биз

    В Киеве прошла презентация нового сезона телепроекта «Мир наизнанку»

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    В Киеве прошла презентация нового сезона телепроекта «Мир наизнанку»
    Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

    Телеведущий Дмитрий Комаров пригласил друзей и коллег на презентацию нового сезона шоу «Мир наизнанку»

    Среди гостей путешественника певица Мишель Андраде, телезвезда Руслан Сеничкин, юморист Брий Ткач и другие. Конечно, звездами вечера были Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко.

    Дмитрий и Александра придерживались дресс-кода и были одеты в китайском стиле. Костюм жене подарил Дмитрий.

    Сам же телеведущий был одет в костюм китайского послушника из монастыря Шаолинь. Также на нем особый браслет, который в Китае используют как лекарство.

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    Дмитрий Комаров

    Телеведущая заметила, что за время экспедиции в Китай Дмитрий заметно похудел. Всего телеведущий сбросил 10 клограм.

    «Я перестал ходить на завтрак, даже если в отеле он есть. У меня нет на это времени. Просыпаюсь и просто в номере готовлю себе овсяную кашу. Обедал я обычно в китайских ресторанах. Там подают суп и пельмешки. То есть ты получаешь много жидкости. Плюс чай. Я не расставался с термосом».

    Александра подтвердила слова мужа. Теперь в их доме есть множество видов чая. Они переняли многие китайские традиции и вместе воплощают их в семейной жизни.

    Со своей экспедиции в Китай Дмитрий привез любимой сушеных лягушек, которые являются символом молодости и красоты. Александра еще не выяснила, как их нужно использовать, но китайские методы ухода за собой ее поразили.

    Китай знаменитости фотография Дмитрий Комаров певица традиции Руслан Сеничкин телеведущий
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