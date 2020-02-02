Владимир Остапчук рассказал о причине развода с женой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный телеведущий Владимир Остапчук дал интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя»

Шоумен поделился, что они с Еленой поняли, что их семейная жизнь идет кувырком, когда начали очень сильно ссориться.

«Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали это делать перед нашими детьми. Лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чем травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно из-за того, чтобы как раз обезопасить детей».

Бывшая жена Владимира Елена Войченко в одном из интервью рассказала, что реальной причиной развода были многочисленные измены мужа. Впрочем, Остапчук заверил, что это ложь.

«Это неправда. Я, кстати, знаю почему Елена решила дать это интервью и именно в таком ключе. Я ее даже понимаю. В ней сейчас говорят эмоции, обида, потому что мы с 17 лет вместе и сейчас, последние пять месяцев, она, видимо, не может привыкнуть к новому статусу. Но на самом деле не нужно здесь искать какую-то сенсацию, шоковую информацию, начинать меня женить со всеми партнершами на «Танцях». Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но можно склеить горшок, а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь», – поделился Владимир.

На вопрос изменял ли Остапчук жене он твердо ответил, что нет. Также Владимир добавил, что скучает и всегда будет с благодарностью вспоминать все прекрасные эмоции, которые он прожил с Еленой, потому что их было много.

«Но был момент, когда мы поняли, что это уже конец. Мы поехали в июле к моей сестре в Данию, а для нее это уже второй брак. Она живет с мужем датчанином, у них прекрасные дети, двое сыновей. И мы увидели их семью, как они общаются между собой, какие у них теплые отношения после 10 лет. Мы не смогли создать такую семью, у нас никогда не получится такой красивой семьи о которой каждый мечтает. И это был тот момент в июле, когда была неотвратимая ситуация», – рассказал Остапчук.

На вопрос кто поставил точку в отношениях Владимир ответил, что оба: «Мы говорили на повышенных тонах. Я не помню дословно, но было сказано так, что: «Ну все, это уже конец, тогда я собираю вещи и ухожу», Елена сказала: «Хорошо, я тебе соберу вещи сама».

Также Владимир признался, что с 12 лет брака, счастливыми были первые шесть-семь лет.

«Я не прав в том, что я так долго решал этот вопрос. Надо было разорвать по-взрослому эти отношения, честно признаться когда это не приобрело таких моментов».