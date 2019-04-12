Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в «монстра»



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Эмбер Херд и Джонни Депп Legion-Media

32-летняя Эмбер Херд и 55-летний Джонни Депп развелись еще два года назад, однако сегодня актриса выдвинула новые обвинения против звезды «Пиратов Карибского моря».

Эмбер Херд написала прошение к суду с просьбой отклонить иск Джонни, который обвинил ее в клевете. В своем письме Эмбер поделилась новыми неприятными подробностями того, через что ей пришлось пройти будучи замужем за актером. По словам блондинки, бывший муж злоупотреблял наркотическими веществами и алкоголем, из-за чего у него происходили вспышки агрессии.

«Каждый раз, когда он что-то принимал, я переживала за нас обоих. Он становился другим человеком, помешанным на жестокости. Мы называли ту его версию Джонни-монстр. Он часто не помнил о своем поведении, когда действия наркотиков заканчивались», — сообщила Эмбер.

Она упомянула случай в самолете, когда Депп в приступе ревности начал бросаться в нее вещами и поднял руку. Актеру не понравилось, что его супруга снялась в романтической сцене с коллегой по фильму Джеймсом Франко.

Актриса утверждает, что терпела побои и издевки мужа, потому что любила его и верила, что он изменится. Однако со временем все становилось лишь хуже. Эмбер призналась, что пыталась запретить Джонни принимать наркотики, но ни к чему хорошему не привело.

«Мы начали драться, я убежала и заперлась в одной из комнат. Он догнал меня, вломился внутрь, повалил на пол и начал душить. А потом плюнул мне в лицо», — поделилась она.

Актер всячески отрицает свою вину. В декабре его адвокаты заявили, что у них есть доказательства, опровергающие слова Эмбер. Оказалось, что у актера нашлось целых 87 видео, на которых актриса сама поднимает руку на своего мужа. За клевету Депп требует от звезды «Аквамена» компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Джерело: graziamagazine.ru