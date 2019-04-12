Бритни Спирс после лечения в клинике снова перекрасилась в блондинку



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Бритни Спирс

37-летняя американская певица Бритни проходит курс лечения в частной клинике.

У американской поп-звезды долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В последние годы Бритни старается наладить свою жизнь. Поклонникам казалось, что пагубные привычки остались в прошлом. Однако недавно Бритни Спирс прервала гастрольный график. Певица заявила, что легла в частную клинику для «всеохватывающего оздоровительного лечения».

Накануне Спирс впервые за долгое время вышла в свет. Она покинула больницу и в сопровождении трех человек из своей команды приехала в салон красоты в элитном районе Лос-Анджелеса. Здесь Бритни сделали стрижку, ее волосы покрасили в привычный для нее блонд.

«Очевидцы, которую заметили звезду, говорят, что она выглядит значительно лучше, чем месяц назад, и находится в хорошем настроении. «Она казалось довольной и была явно взволнована прогулкой», - сказал инсайдер.

Бритни понравился результат преображения. В приподнятом настроении она вернулась в медучреждение. Сколько продлится ее добровольное заточение в клинике, представители певицы пока не сообщают.

Джерело: Cosmopolitan