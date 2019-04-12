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    Шоу-биз

    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк

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    <p>Ким Кардашьян&nbsp;</p> <p>instagram / kimkardashian</p> - Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк

    Ким Кардашьян 

    instagram / kimkardashian

    У Ким и Канье трое детей: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго. Скоро у них родится еще один сын.

    Личная жизнь семейства Карадашьян-Уэст известна поклонникам в мельчайших подробностях. Однако звезды реалити-шоу никогда не показывали посторонним собственный ообняк. 38-летняя Ким Кардашьян впервые сделала исключение.

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    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк
    instagram / kimkardashian

    Ким стала героиней традиционного видеоинтервью Vogue, в ходе которого звезды приглашают журналистов в свой дом и коротко отвечают на 73 вопроса.

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    Ким провела экскурсию по особняку Хидден Хилс. Она показала просторную спальню с большой двуспальной кроватью и тумбочкой с лежащими на ней книгами. Потом звезда проводила журналистов и в другие комнаты, в том числе в столовую и кухню.

    Как выяснилось, в доме Кардашьян-Уэстов все выполнено в светлых тонах: бежевых, сиреневых и белых. В нем нет лишних вещей, везде царит строгий порядок. «Минимализм, как в монастыре» - объяснила этот стиль Ким. Впрочем, придется очень постараться, чтобы найти монастырь, в котором такие большие комнаты и так много окон.

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