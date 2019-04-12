Ким Кардашьян впервые показала изнутри свой особняк



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Ким Кардашьян instagram / kimkardashian

У Ким и Канье трое детей: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго. Скоро у них родится еще один сын.

Личная жизнь семейства Карадашьян-Уэст известна поклонникам в мельчайших подробностях. Однако звезды реалити-шоу никогда не показывали посторонним собственный ообняк. 38-летняя Ким Кардашьян впервые сделала исключение.

Ким стала героиней традиционного видеоинтервью Vogue, в ходе которого звезды приглашают журналистов в свой дом и коротко отвечают на 73 вопроса.

Ким провела экскурсию по особняку Хидден Хилс. Она показала просторную спальню с большой двуспальной кроватью и тумбочкой с лежащими на ней книгами. Потом звезда проводила журналистов и в другие комнаты, в том числе в столовую и кухню.

Как выяснилось, в доме Кардашьян-Уэстов все выполнено в светлых тонах: бежевых, сиреневых и белых. В нем нет лишних вещей, везде царит строгий порядок. «Минимализм, как в монастыре» - объяснила этот стиль Ким. Впрочем, придется очень постараться, чтобы найти монастырь, в котором такие большие комнаты и так много окон.

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