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    Шоу-биз

    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток

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    <p>33-летняя Эмбер Херд продолжает выяснять отношения с бывшим мужем, а параллельно ведет активную светскую жизнь</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/amberheard/</p> - Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток

    33-летняя Эмбер Херд продолжает выяснять отношения с бывшим мужем, а параллельно ведет активную светскую жизнь

    Фото: instagram.com/amberheard/

    Звезда в откровенном наряде посетила мероприятие

    Голливудская актриса Эмбер Херд стала гостьей церемонии Hetrick-Martin Institute’s Emery Awards, на которой чествовали активистов, которые максимально поддерживают лгбт-сообщество. Звезда фильма «Аквамен» вышла на красную дорожку торжества в обтягивающем платье цвета шампань с глубоким разрезом до бедра. Под нарядом не было нижнего белья и просвечивали очертания фигуры Херд.

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    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток
    Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток

    В 2010 году Херд публично заявила о собственной бисексуальности, она часто появлялась на публике вместе со своей тогдашней девушкой. Звезда признавалась, что находится в гармонии с собой и не хочет скрывать настоящую сущность.

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