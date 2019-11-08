Эмбер Херд в сексуальном платье без белья порадовала лгбт-активисток



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33-летняя Эмбер Херд продолжает выяснять отношения с бывшим мужем, а параллельно ведет активную светскую жизнь Фото: instagram.com/amberheard/

Звезда в откровенном наряде посетила мероприятие

Голливудская актриса Эмбер Херд стала гостьей церемонии Hetrick-Martin Institute’s Emery Awards, на которой чествовали активистов, которые максимально поддерживают лгбт-сообщество. Звезда фильма «Аквамен» вышла на красную дорожку торжества в обтягивающем платье цвета шампань с глубоким разрезом до бедра. Под нарядом не было нижнего белья и просвечивали очертания фигуры Херд.

В 2010 году Херд публично заявила о собственной бисексуальности, она часто появлялась на публике вместе со своей тогдашней девушкой. Звезда признавалась, что находится в гармонии с собой и не хочет скрывать настоящую сущность.