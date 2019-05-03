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    Жизнь

    Блейк Лайвли ждет третьего ребенка от Райана Рейнольдса

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    Блейк Лайвли - Блейк Лайвли ждет третьего ребенка от Райана Рейнольдса
    Блейк Лайвли
    Legion Media

    31-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс готовятся стать родителями в третий раз

    Актриса Блейк Лайвли сопровождала мужа на премьере филь31-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс готовятся стать родителями в третий раз. Актриса сопровождала мужа на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке, где и продемонстрировала свое положение.

    Блейк появилась в ярком образе. Она выбрала лимонный сарафан, украшенный блестками. Аккуратная укладка и нежный макияж идеально завершили бьюти-образ будущей мамы. Семейная пара светилась от счастья, позируя фотографам.ма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке, где и продемонстрировала свое положение.


    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: Legion Media

    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: Legion Media

    Блейк появилась в ярком образе. Она выбрала лимонный сарафан, украшенный блестками. Аккуратная укладка и нежный макияж идеально завершили бьюти-образ будущей мамы. Семейная пара светилась от счастья, позируя фотографам.

    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс женаты уже семь лет. У супругов двое детей: пятилетняя дочь Джеймс и двухлетняя Инес.

    Джерело: graziamagazine.ru

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