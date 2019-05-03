Блейк Лайвли ждет третьего ребенка от Райана Рейнольдса



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Блейк Лайвли Legion Media

31-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс готовятся стать родителями в третий раз

Актриса Блейк Лайвли сопровождала мужа на премьере филь31-летняя Блейк Лайвли и 42-летний Райан Рейнольдс готовятся стать родителями в третий раз. Актриса сопровождала мужа на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке, где и продемонстрировала свое положение.

Блейк появилась в ярком образе. Она выбрала лимонный сарафан, украшенный блестками. Аккуратная укладка и нежный макияж идеально завершили бьюти-образ будущей мамы. Семейная пара светилась от счастья, позируя фотографам.ма «Покемон. Детектив Пикачу» в Нью-Йорке, где и продемонстрировала свое положение.





Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Фото: Legion Media

Блейк появилась в ярком образе. Она выбрала лимонный сарафан, украшенный блестками. Аккуратная укладка и нежный макияж идеально завершили бьюти-образ будущей мамы. Семейная пара светилась от счастья, позируя фотографам.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс женаты уже семь лет. У супругов двое детей: пятилетняя дочь Джеймс и двухлетняя Инес.

Джерело: graziamagazine.ru