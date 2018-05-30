Эмилия Кларк в восторге от нудистских сцен в сериале «Игра престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмилия Кларк

А все потому, что в сериале одинаковое количество голых женщин и мужчин

Это, по мнению знаменитости, весомый аргумент в пользу борьбы женщин за равноправие полов. А еще причина, по которой аудитория сериала очень широкая — его смотрят и дамы, и их прекрасные рыцари.

«Мне так нравится, что женщины смотрят этот сериал! А ведь не зная сути «Игры престолов», может показаться, что это история про кровь, грудь, драконов и ругательства — то есть чисто мужское развлечение. Но, если вы копнете глубже — поймете, что это сражение за власть. И женщины в этой битве имеют вес»,— рассказала актриса американской версии журнала Glamour.



Ранее Эмиля говорила о том, что «Игра престолов» — ее первая серьезная работа и ей очень повезло не столкнуться с дискриминацией:

«За съемки в «Игре престолов» я получаю те же гонорары, что и мои коллеги мужчины. Это была моя первая работа, и мне повезло не столкнуться с дискриминацией по половому признаку».

Напомним, с 2012 по 2013 Кларк встречалась с американским актером Сетом Макфарлейном. После их расставания актриса пока так и не встретила новую любовь.

Джерело: graziamagazine.ru