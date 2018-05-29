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    Актрису, которая обвинила Люка Бессона в изнасиловании, уличили во лжи

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    &nbsp;Люк Бессон - Актрису, которая обвинила Люка Бессона в изнасиловании, уличили во лжи
     Люк Бессон

    В прошлом году знаменитые и не только жертвы насилия и домогательств стали открыто рассказывать о неподобающем поведении со стороны мужчин

    Это положило конец карьерам Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, поставило под сомнение репутацию Моргана Фримана. Теперь же на «фабрике грез» начался новый этап — разоблачающий. Так, мужчина, который обвинил ранее актера-гея Джорджа Такея в домогательствах, признался, что соврал. Во лжи уличили и жертву Люка Бессона.

    27-летняя актриса Сан Ван Рой 19 мая заявила, что режиссер Люк Бессон изнасиловал ее. По словам пострадавшей, они с Люком встретились в отеле, где Бессон угостил ее чаем. Как оказалось, в напитке было что-то подсыпано — актриса почувствовала слабость и потеряла сознание. Когда девушка очнулась, она поняла, что была изнасилована. Следствие провело токсикологический анализ крови Сан Ван Рой и установило, что следов наркотических веществ найдено не было.

    К слову, адвокат режиссера назвал обвинения причудливыми и добавил, что режиссер все отрицает.

    Джерело: graziamagazine.ru

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