Галь Гадот отказалась от участия в конкурсе «Евровидение»

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Галь Гадот

Галь Гадот – одна из самых знаменитых и красивых израильтянок в мире, поэтому неудивительно, что ей предложили провести конкурс «Евровидение 2019», которое пройдет на ее родине

В этом году победа досталась исполнительнице Нетте за хит «Toy», поэтому в 2019 Израиль распахнет свои двери для стран-участниц знаменитого конкурса.

Местная радиостанция Kan сообщила, что организаторы конкурса обратились к «Чудо-женщине» с предложением провести конкурс в ее родной стране и некоторое время актриса действительно раздумывала над предложением. Но сегодня стало известно, что Гадот отказалась от роли ведущей «Евровидения» из-за загруженности графика.

Представители актрисы заявили, что она была очень рада предложению и считает его очень почетным, однако не сможет провести конкурс из-за плотного рабочего расписания. Также ходят слухи, что актриса не поддерживает политические решения Израиля и не хочет связываться с мероприятиями, организовываемыми на его территории.

Джерело: Киноафиша