Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Кордом Оверстритом

Сообщение о том, что Эмма Уотсон снова одинока, дало издание The Sun со ссылкой на анонимный источник.

«Эмма и Корд поначалу не распространялись о своих отношениях, но затем очень сблизились. Они проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе, всего пару месяцев назад попались на глаза фотографам... Но у них просто ничего не сложилось, и теперь они оба одиноки», - сообщил аноним The Sun.