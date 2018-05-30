Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Кордом Оверстритом

Сообщение о том, что Эмма Уотсон снова одинока, дало издание The Sun со ссылкой на анонимный источник.
«Эмма и Корд поначалу не распространялись о своих отношениях, но затем очень сблизились. Они проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе, всего пару месяцев назад попались на глаза фотографам... Но у них просто ничего не сложилось, и теперь они оба одиноки», - сообщил аноним The Sun.
Кстати, еще одним "неопровержимым" доказательством того, что Эмма и Корд больше не вместе, стал тот факт, что актриса больше не подписана на своего бойфренда в Instagram, тогда как последний все еще "фолловит" Уотсон. Воистину, в век современных технологий это что-то да значит.
Напомним, первые сообщения о романе Эммы и Корда появились в начале весны, а затем пару действительно сфотографировали вместе папарацци. До этого актриса два года встречалась с компьютерным гением Уиллом Мак Найтом, старшим менеджером компании Medalliaа. Свое расставание с Уиллом Уотсон никак не прокомментировала, и, видимо, ждать от нее каких-либо комментариев в этот раз также не стоит.