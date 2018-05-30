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    Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Кордом Оверстритом

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    <p><span class="image_description">Эмма Уотсон и Корд Оверстрит</span></p> <div></div> <p></p> - Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом Кордом Оверстритом

    Эмма Уотсон и Корд Оверстрит

    Сердце популярной актрисы снова свободно

    Стоило только появиться в прессе новостям о том, что актриса Эмма Уотсон счастлива в отношениях, как за ними практически тут же последовала менее радостная информация. Эмма и ее молодой человек - звезда сериала "Хор" Корд Оверстрит - расстались. Они были вместе около полугода.

    Кстати, еще одним "неопровержимым" доказательством того, что Эмма и Корд больше не вместе, стал тот факт, что актриса больше не подписана на своего бойфренда в Instagram, тогда как последний все еще "фолловит" Уотсон. Воистину, в век современных технологий это что-то да значит.

    Напомним, первые сообщения о романе Эммы и Корда появились в начале весны, а затем пару действительно сфотографировали вместе папарацци. До этого актриса два года встречалась с компьютерным гением Уиллом Мак Найтом, старшим менеджером компании Medalliaа. Свое расставание с Уиллом Уотсон никак не прокомментировала, и, видимо, ждать от нее каких-либо комментариев в этот раз также не стоит.

    Джерело: Hello!

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