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    Актриса «Игры престолов» назвала дату премьеры последнего сезона серила

    Актриса сказала, что поклонникам сериала придется ждать еще 14 месяцев
    Исполнительница роли Арьи Старк в культовом сериале «Игра престолов» Мэйси Уильямс заявила, что первая серия заключительного сезона сериала выйдет на экраны в апреле следующего года. «Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод появится в эфире в апреле (2019 года)… В финальную версию вошло много всего. Вы бы не захотели
    • Сьогодні, 12:06
    • Розсилка
    Арья Старк
    Арья Старк

    Актриса сказала, что поклонникам сериала придется ждать еще 14 месяцев

    Исполнительница роли Арьи Старк в культовом сериале «Игра престолов» Мэйси Уильямс заявила, что первая серия заключительного сезона сериала выйдет на экраны в апреле следующего года.

    «Мы заканчиваем в декабре, и первый эпизод появится в эфире в апреле (2019 года)… В финальную версию вошло много всего. Вы бы не захотели спешить в этом сезоне. Мы обязаны нашим зрителям тем, что сделали этот сезон на пределе возможностей», — сказала артистка.

    Комментируя собственную роль, артистка отметила, что хотела бы, чтобы ее героиня нашла себя и избавилась от злости и желания мстить, которые сопровождали ее в предыдущих сезонах.

    Как известно, заключительный сезон сериала будет состоять из шести серий. Одним из продюсеров этих серий выступит сам писатель-фантаст Джордж Мартин, написавший цикл романов «Песнь льда и пламени», которые легли в основу сериала.

    За режиссуру последнего сезона будут отвечать шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, а также Дэвид Наттер и Мигель Сапочник. Сценаристами станут Бениофф и Уайсс, а также Каролин Страус, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

    Ранее сообщалось, что съемки этого сезона начались в октябре 2017 года. А предыдущий сезон вышел в июле 2017 года.

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    Джерело: Вести

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