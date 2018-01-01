Главную героиню «Игры престолов» ждет беременность

Это событие кардинально изменит ход сюжета

В прессу просочилась информация о том, что одна из главных героинь девятого сезона сериала «Игра престолов» забеременеет. Это событие окажет огромное влияние на всю историю Вестероса. «Стоит отметить, что у этой маловероятной беременности будет сразу несколько последствий, как драматических, так и мрачных комедийных»,



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Игра престолов

Это событие кардинально изменит ход сюжета

В прессу просочилась информация о том, что одна из главных героинь девятого сезона сериала «Игра престолов» забеременеет. Это событие окажет огромное влияние на всю историю Вестероса.

«Стоит отметить, что у этой маловероятной беременности будет сразу несколько последствий, как драматических, так и мрачных комедийных», – рассказывает анонимный информатор издания.

Кто именно из главных героинь станет матерью, а кто отцом – не уточняется.

Как сообщалось ранее, последний сезон сериала выйдет в 2019 году. По предварительной информации, он будет самым масштабным и насыщенным спецэффектами. Так, в Сети уже появились фотографии и видеоролики, запечатлевшие съемки одной из сцен, в которой участвовали около 500 статистов, а также охваченный огнем замок Винтерфелл.

Джерело: Сегодня