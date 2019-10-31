Эмилия «мать драконов» Кларк в платье с глубоким декольте восхитила мужчин



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Эмилия Кларк

В Нью-Йорке состоялся закрытый показ британо-американской романтической комедии «Рождество на двоих» от режиссера Пола Фига

33-летняя звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк посетила премьеру фильма, в котором сыграла главную героиню. Для выхода в свет звезда сериала «Игра престолов» надела эффектный наряд. Сияющее платье на тонких лямках темно-фиалкового оттенка от бренда Valentino, дополненное глубоким декольте, прекрасно подчеркнуло тонкую талию и красивую грудь Эмилии.

«Вы не только дали мне повод одеться, как рождественская безделушка (спасибо, Valentino), но и устроили мне обнимашки на ковровой дорожке с самыми невероятными женщинами. Вы дадите мне диван зимней страны чудес, чтобы отдохнуть на нем, как настоящая дива? Да! Трамвай мечты привел меня в восторг…» – вдохновляюще написала Эмилия в Instagram, намекая на сюжет картины.